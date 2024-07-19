В «Монреале» рассказали, как помогли 19-летнему Райнбахеру в сложный сезон

Директор по развитию игроков «Монреаль Канадиенс» Роб Рэмейдж заявил, что 19-летний Давид Райнбахер проживал непростой период, находясь в швейцарской команде.

«У него был непростой сезон. Он сменил трёх тренеров. У него был хороший тренировочный лагерь здесь. Его зрелость на льду превосходит то, что он имеет вне льда. Я приехал туда в конце ноября. Он только что вернулся после травмы. Команда боролась, он боролся», — приводит слова Рэмейджа Montreal Gazette.

В течение сезона хоккеист получил несколько травм, из-за которых долгое время не мог выходить на лёд.

Рэмейдж поехал к Райнбахеру, чтобы привести его в чувство и поговорить о неудачах. Он также помог игроку, показав видеозапись игры с бывшим защитником «Монреаля» Ши Уэбером, чтобы объяснить, как упростить игру.

После его визита 19-летний хоккеист начал чувствовать себя лучше. Вероятно, следующий сезон он начнёт в «Лаваль Рокет» — фарм-клубе «Монреаля».