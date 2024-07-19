Sportsnet включил трёх россиян в список топ-25 интригующих свободных агентов НХЛ 2025 года

Три российских игрока включены изданием Sportsnet в топ-25 самых интригующих возможных неограниченно свободных агентов в 2025 году, которые могут оказаться в центре внимания клубов.

Список российских игроков выглядит следующим образом:

Дмитрий Орлов, «Каролина Харрикейнз». Орлов подписал двухлетний контракт с «Каролиной» прошлым летом. Их линия защиты сильно пострадала из-за потери Бретта Песке и Брэди Шея в качестве свободных агентов в этом году. Теперь и у Орлова истекает срок действия контракта после сезона-2024/2025.

Владислав Гавриков, «Лос-Анджелес Кингз». Как и Орлов, Гавриков подписал соглашение в 2023 году, вероятно, с расчётом снова выйти на свободный рынок при более благоприятных финансовых обстоятельствах в 2025 году. Однако с ним могут продлить контракт в клубе и до выхода на рынок свободных агентов.

Иван Проворов, «Коламбус Блю Джекетс». Проворов был выбран «Коламбусом» прошлым летом в надежде, что они станут гораздо более конкурентоспособным клубом, чем в прошлом сезоне. Проворов — седьмой выбор в общем зачёте драфта 2015 года. За восемь лет карьеры он провёл на поле более 23 минут за игру, набирая при этом около 30 очков за сезон.

Шестёркин, как и Кросби, Драйзайтль, Рантанен, Маршан, не были включены в этот список, так как названы главными кандидатами на переподписание своих контрактов в скором времени.