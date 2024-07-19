«Каролина» планирует переподписать Сета Джарвиса после расторжения контракта с Кузнецовым

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» планирует переподписать контракт с Сетом Джарвисом после того, как расторг соглашение с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает официальный сайт NHL.

Джарвис был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 13-м номером. Он дебютировал в высшей лиге именно в этой команде, подписав с ней контракт на три сезона. Теперь руководство клуба планирует переподписать его. В прошлом сезоне за 81 игру Джарвис набрал 67 очков (33+34).

По словам генменеджера «Каролины» Эрика Тулски, подписание контракта с нападающим является одной из приоритетных задач клуба в ближайшее время.

Напомним, Кузнецов, возможно, вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА, однако точного заявления от клуба сделано не было.