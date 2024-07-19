«Будет стоить около $ 1 млрд». Журналист — о новой арене «Калгари»

Журналист Салим Вальджи рассказал, сколько будет стоить новая арена «Калгари Флэймз» и за чьи деньги она будет строиться.

«Это будет стоить около $ 1 млрд, большую часть суммы оплатят налогоплательщики, такие как вы и я», — приводит слова Вальджи Sportkeeda.

Напомним, арену начнут строить на следующей неделе. Болельщикам будут представлены макеты, как будет выглядеть арена после полного обновления. Нынешнее здание катка было построено в 1983 году, и технически оно является одним из самых старых в лиге. Сейчас это для «Калгари» проблема в вопросе привлечения агентов со свободного рынка. Из-за возраста здания сложно внедрить все необходимые инновации, которые используются для хоккеистов.

Известно, что арена будет строиться в течение нескольких лет.