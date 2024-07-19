Агент Барабанова отреагировал на слухи про возможный переход игрока в «Ак Барс»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Барабанова в КХЛ, заявил, что есть клубы, со стороны которых к 30-летнему хоккеисту проявлен интерес.

«К Александру Барабанову есть интерес со стороны ряда клубов. Комментировать мне как его представителю пока что-либо рано», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, последние четыре сезона Барабанов провёл в «Сан-Хосе». В последнем из них он набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Лучшим сезоном в КХЛ для него был сезон-2018/2019, когда он в 58 матчах набрал 46 (17+29) очков. Лучшим показателем в НХЛ было 47 (15+32) очков в 68 матчах.