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«Его плюс — универсальность». Светлов — об особенностях игры Евгения Кузнецова

«Его плюс — универсальность». Светлов — об особенностях игры Евгения Кузнецова
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Советский хоккеист, олимпийский чемпион Сергей Светлов заявил, что у Евгения Кузнецова есть особенное понимание глубины игры и универсальное амплуа.

«У многих в хоккее — система игры из двух координат, верх — низ. Так вот у Кузнецова их три — добавляется глубина понимания игры.

Когда Кузнецов на кураже и в форме, он может менять ритм игры, её направление, глубину. Из наших звёзд НХЛ, скажем так, второго эшелона в своих лучших матчах так может действовать Павел Бучневич. При этом ещё один плюс Кузнецова — его универсальность, он может закрыть позицию и центрального, и крайнего.
Для современного хоккея, где идёт постоянная смена мест и ролей, это важнейшее качество», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Напомним, ранее сообщалось, что Кузнецов покинул расположение «Каролины Харрикейнз», расторгнув контракт, который должен был длиться до конца сезона-2024/2025. О том, что игрок точно вернётся в Россию не сообщалось, агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что рано говорить о скором переходе.

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