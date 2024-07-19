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Нападающий «Динамо» Давыдов перешёл в «Северсталь» на правах аренды

Нападающий «Динамо» Давыдов перешёл в «Северсталь» на правах аренды
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Российский хоккеист Даниил Давыдов перешёл в «Северсталь» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал хоккейного клуба «Северсталь».

Сезон-2023/2024 воспитанник петербургской школы хоккея Давыдов провёл в составе «Динамо СПб» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), где за 51 игру регулярного чемпионата набрал 17 (6+11) результативных очков при показателе полезности «+11».

В рамках регулярного чемпионата «Динамо СПб» стало восьмым в общей турнирной таблице, а в 1/8 финала команда проиграла со счётом 0-4 в серии финалисту плей-офф ВХЛ — команде «Нефтяник» из Альметьевска.

После окончания сезона-2023/2024 команду из Санкт-Петербурга покинули 16 игроков.

В сезоне-2022/2023 Давыдов дебютировал в КХЛ, сыграв в одном матче за московское «Динамо».

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