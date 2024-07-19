«Мировое событие, недоброжелатели завидуют». Назаров — о матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что «Матч года», который пройдёт 20 июля на ЦСКА-Арене в Москве, является уникальным событием.

«Уже завтра в Москве пройдёт событие мирового масштаба: российские звёзды НХЛ сыграют с нашими звёздами КХЛ. Пусть недоброжелатели нам завидуют: это действительно уникальный матч. Уверен, на трибунах будет аншлаг, люди у экранов телевизоров тоже останутся довольны. Событие, в котором примет участие даже Александр Овечкин, нельзя пропускать. Единственное, можно было посильнее раскрутить это мероприятие. Столичные афиши с выступлением московских рэперов вижу на каждом углу, хочется такой же рекламы для хоккея.

В свою очередь, в Америке снова продолжается комедия. Там высшее руководство страны уже не узнаёт своих жён, страна полностью ушла в политику. Это выбор, победа всё равно будет за нами», — рассказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, согласно информации на сайте ЦСКА-Арены, все билеты на мероприятие уже распроданы.