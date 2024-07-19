«Ак Барс» намерен расстаться с Барбером. Игроку ищут обмен, возможно расторжение контракта

«Ак Барс» ищет варианты обмена нападающего Райли Барбера и параллельно рассматривает вариант расторжения его контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У американского хоккеиста ещё год действующего соглашения с казанцами с зарплатой в 55 млн рублей.

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 очков (5+6) 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 очка (10+13).

Ранее американский нападающий играл в НХЛ, но после отсутствия результативности в течение нескольких сезонов в нескольких клубах высшей лиги, начал играть за казахстанскую команду, где смог показать результат.