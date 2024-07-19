«Сибирь» подписала контракт с 20-летним Александром Лукиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двусторонний контракт с 20-летним защитником Александром Лукиным сроком на два года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале хоккейного клуба «Сибирь».

В сезоне-2023/2024 Лукин уже дебютировал в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ. В них он очков не набрал, коэффициент полезности игрока «-3».

Лукин уже является игроком системы «Сибири». В молодёжной команде «Сибирские Снайперы» в прошедшем сезоне хоккеист сыграл 41 матч, забросил пять шайб и сделал 15 результативных передач.

Состав «Сибири» также пополнил нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков, заявивший, что все задачи необходимо будет решать с первого дня, а вот Денис Александров покинул клуб после двухлетнего контракта.