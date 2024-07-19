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19-летний Арсений Ковгореня подписал контракт с минским «Динамо»

19-летний Арсений Ковгореня подписал контракт с минским «Динамо»
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Белорусский хоккеист Арсений Ковгореня подписал контракт с минским «Динамо». Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона, об этом сообщает официальный телеграм-канал минской команды.

В сезоне-2023/2024 19-летний нападающий играл за минскую «Юность», провёл 50 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко при показателе полезности «+15». В плей-офф он провёл пять игр, показатель полезности «+1».

По итогам сезона Ковгореня был назван лучшим молодым игроком Экстралиги. В мае провёл три матча за национальную команду Беларуси.

Он также является родным братом Тимофея Ковгорени, который провёл два сезона в составе минского «Динамо», но минувший сезон он сыграл в Экстралиге, в составе «Динамо-Молодечно».

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