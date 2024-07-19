Друг Кросби рассказал, почему Сидни с контрактом на $ 104 млн хотел, чтобы ему выбили зубы

Друг Сидни Кросби Тайлер Эванс рассказал, что хоккеист специально хотел, чтобы ему выбили зубы на льду, чтобы вставить новые.

«У нас с Сидом были кривые зубы. У него они были немного хуже. Я немного подрос, и теперь они у меня не такие уж плохие. Мы оба хотели играть в профессиональные игры — оба предполагали, что так и будет — и мы тогда думали: «Чувак, я хочу, чтобы мне выбили зубы. Тогда я смогу сделать идеальные зубы», — приводит слова Эванса Sportskeeda.

По словам его партнёра по команде Мэтью Форда, он был одним из самых мощных игроков, поэтому кривые зубы никак ему не мешали оставаться успешным хоккеистом.

Напомним, 36-летний нападающий «Питтсбурга» Кросби является одним из самых результативных игроков НХЛ. В сезоне-2023/2024 ему удалось побить рекорд по количеству сезонов с передачами 40+. В марте он оформил 41-ю голевую передачу, сделав это 15-й раз за карьеру. В конце минувшего сезона показатель по передачам был равен 52-м.