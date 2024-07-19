«Не справляется с давлением». Аналитик — о Петтерссоне, подписавшем контракт на $ 92,8 млн

Аналитик Фархан Лалджи прокомментировал психологическое состояние Элиаса Петтерссона, который подписал восьмилетний контракт с «Ванкувером Кэнакс» на $ 92,8 млн.

«Абсолютно огромное, огромное давление, и я не уверен, что он готов справиться с ним, и это не критика его как игрока, но он игрок, который пропускает через себя внешний шум, и это влияет на него», — приводит слова Лалджи Sportskeeda.

Аналитик также добавил, что в предстоящем сезоне за игроком «Ванкувера» будут пристально следить на рынке, в том числе и потому, что в минувшем сезоне он был травмирован во время плей-офф. Сам Петтерссон оценил свою травму серьёзнее, чем об этом высказывалась команда. Это может стать причиной ухудшения его игры.

В сезоне-2022/2023 Петтерссон набрал свои рекордные 102 очка. В последнем сезоне чуть снизил показатели до 89 очков (34+55).