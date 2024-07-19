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Защитник «Сан-Хосе» осыпал похвалой игру Хьюза за удачный сезон в «Ванкувере»

Защитник «Сан-Хосе» осыпал похвалой игру Хьюза за удачный сезон в «Ванкувере»
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марио Ферраро восхитился игрой Куинна Хьюза, хоккеиста «Ванкувер Кэнакс», по случаю его удачного сезона в составе команды, где он дебютировал в высшей лиге в сезоне-2018/2019.

«Куинн делает крутые повороты, но очень быстро, и его ноги постоянно двигаются. Этот парень ходит как сумасшедший. Он просто едет по синей линии. Так что да, это круто. Я восхищаюсь тем, как он играет, особенно в прошлом году, который был довольно впечатляющим», — приводит слова Ферраро Sportskeeda со ссылкой на подкаст Morning Cuppa Hockey.

Напомним, в прошедшем сезоне Хьюз набрал 92 (17+75) очка в 82 матчах. Это стало личным рекордом в карьере хоккеиста. Ферраро также сравнил его стиль игры со стилем Кейла Макара из «Колорадо».

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