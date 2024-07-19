Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв стал отцом

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв впервые стал отцом, у него сегодня, 19 июля, родился сын. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

«Поздравляем Александра и его супругу Анастасию с рождением сына Михаила! Желаем маме и Михаилу Александровичу здоровья и счастья, ну а вас всех приглашаем присоединиться к поздравлениям в комментариях», — написано в сообщении официального телеграм-канала «Амура».

Фото: Официальный телеграм-канал «Амура»

Напомним, в минувшем сезоне Хохлачёв заработал 24 (8+16) очка за 60 игр, однако этот показатель получился более чем в два раза ниже, нежели в сезоне-2022/2023, когда он установил свой личный рекорд, набрав 54 (19+35) очка за 65 игр в сезоне.

В минувшем сезоне «Амур» дошёл лишь до первого раунда плей-офф, проиграв действующему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу».