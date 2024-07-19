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«Торпедо» заключило контракт с американским защитником Китоном Томпсоном

«Торпедо» заключило контракт с американским защитником Китоном Томпсоном
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Американец Китон Томпсон подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Ранее Томпсон не играл в Континентальной хоккейной лиге. В 2013 году он был выбран на драфте клубом НХЛ «Анахайм Дакс», однако так и не получил возможности проявить себя в высшей лиге. Он провёл восемь сезонов в АХЛ, сыграв там 348 матчей и набрав 75 очков, но минувший сезон он сыграл в Германии, в команде «Адлер Мангейм», где набрал пять очков в 13 матчах при показателе полезности «+6».

В юности 28-летний защитник выигрывал студенческую хоккейную лигу в Северной Америке.

Напомним, прошлый сезон «Торпедо» завершило на этапе 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в серии 1-4 СКА.

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