«Такой игрок нам необходим». Ларионов — о подписании Китона Томпсона

Главный тренер хоккейной команды «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал переход американца Китона Томпсона в нижегородский клуб.

«Это опытный, быстрый и цепкий защитник. Что немаловажно, с хорошими человеческими качествами в раздевалке — коммуникабельный и надёжный партнёр. Это то, что нам было нужно для молодой линии обороны. Он нужен нам для игры в равных составах и в меньшинстве (в большинстве мы планируем других ребят – нашу молодёжь). Он определённо сделает нашу команду надёжнее, сильнее и увереннее. В этом плане я доволен приобретением. Такой игрок нам был необходим», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале.

Напомним, Томпсон был выбран на драфте НХЛ «Анахайм Дакс» в 2013 году, но восемь сезонов, вплоть до минувшего, провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ).