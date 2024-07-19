Дементьев: не торопился бы с тем, что Кузнецов будет звездой КХЛ

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, станет ли нападающий Евгений Кузнецов звездой в КХЛ при условии прихода в лигу.

— В КХЛ он сможет стать звездой лиги?

— Я бы не торопился с такими эпитетами. Надо приехать, начать играть, показывать результат, и тогда уже можно говорить, сможет ли он стать звездой после всего того, что произошло с ним. В лиге достаточно игроков, которые уже заявили о себе и каждый год играют достаточно стабильно. Здесь Евгению надо перезагрузить свою карьеру, и дай бог, чтобы всё сложилось, чтобы он стал звездой и главным ньюсмейкером побед команды, за которую будет выступать, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.