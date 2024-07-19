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«Торпедо» объявило о завершении летней трансферной кампании

«Торпедо» объявило о завершении летней трансферной кампании
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Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о завершении летней трансферной кампании.

Среди главных подписаний клуба стоит отметить годичный контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом, однолетнее соглашение с нападающим Дмитрием Кагарлицким, американским игроком обороны Китоном Томпсоном.

Ранее нижегородский клуб объявил о подписании контрактов с нападающими Данилом Савуновым и Антоном Берлёвым. Новые соглашения были достигнуты с Василием Атанасовым, Бобби Линчем, Игорем Ларионовым-младшим, Владиславом Фирстовым, Данилом Веряевым.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» завершило выступление в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии СКА — 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцам удалось занять 14-е место в турнирной таблице.

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