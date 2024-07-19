Заслуженный тренер России Канарейкин назвал лучшего российского хоккеиста

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим российским хоккеистом.

«Кучеров — лучший российский хоккеист сейчас. Он уже на вершине много лет. Великолепные бомбардирские качества, пара Кубков Стэнли. Приобретённый талант, помноженный на трудолюбие, сделали из него великого игрока», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.

Напомним, Никита Кучеров по итогам сезона-2023/2024 проиграл лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.