Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об участии в матче звёзд НХЛ и КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал участие в предстоящем матче российских звёзд НХЛ и КХЛ. Напомним, встреча состоится завтра, 20 июля и начнётся в 15:00 мск.

«Ещё весной меня Михаил Сергачёв спросил, что я думаю по поводу благотворительного матча, смог бы я в это время быть. Я ответил, что это дело хорошее, почему нет. Никаких амбиций тут нет, это благотворительная игра. Дело благое, и не важно, в какой ипостаси в нём принимать участие. С многими ребятами, участниками матча из НХЛ, я достаточно играл на чемпионатах мира, Олимпийских играх, на Кубке мира», — приводит слова Никитина ТАСС.

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ.