Журналист The Hockey News: без вклада Кузнецова «Вашингтон» не выиграл бы Кубок Стэнли

Журналист The Hockey News Адам Прото высказался о главных моментах в карьере российского нападающего Евгения Кузнецова в НХЛ.

«Не так давно звезда НХЛ Евгений Кузнецов брал Кубок Стэнли и был неотъемлемой частью «Вашингтона». Но после тяжёлого сезона, ухода из стана «столичных» и остановки в «Каролине» Кузнецов и «Харрикейнз» согласились расторгнуть контракт.

Несмотря на некоторые трудности на льду и за его пределами, Кузнецов как игрок добился успеха в НХЛ, также отдав 20 передач и набрав 32 очка в 24 матчах во время победного для «Кэпиталз» розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.

Без его вклада «Вашингтон», скорее всего, не выиграл бы свой первый и единственный Кубок в истории. И он действительно помог «Харрикейнз» в прошлом сезоне, забив четыре гола и набрав шесть очков в 10 матчах плей-офф. Но очевидно, что он хотел вернуться в Россию и ради этого был готов отказаться от больших денег в последнем сезоне по своему контракту. Мы уверены, что «Кэпиталз» и «Харрикейнз» желают ему крепкого здоровья и удачи на следующем этапе его профессиональной карьеры», — написал Прото.