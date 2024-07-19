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«Билеты разлетелись за сутки». Михаил Сергачёв — о матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

«Билеты разлетелись за сутки». Михаил Сергачёв — о матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал про организацию матча российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки.

Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые. Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать её в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча. Мой проект «Сектор 98» уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи «Нефтехимика», проводим турниры по разным видам спорта. Заявить о нашем проекте на таком уровне — это отличный шанс рассказать про него ещё большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности», — приводят слова Сергачёва «Известия».

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ.

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