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Форвард Никита Гуслистов подписал контракт с минским «Динамо»

Форвард Никита Гуслистов подписал контракт с минским «Динамо»
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Форвард Никита Гуслистов стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды. Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на два сезона.

22-летний Гуслистов в КХЛ провёл четыре сезона в составе «Северстали». Суммарно на счету нападающего 163 матча, 41 (17+24) очко. 27 января 2021 года в матче «Северстали» со СКА Гуслистов вышел с капитанской нашивкой. Таким образом, в возрасте 18 лет и 242 дней стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».

Напомним, ранее «Северсталь» и минское «Динамо» совершили обмен спортивными правами на хоккеистов. Спортивные права на Гуслистова были переданы минчанам, Череповец получил спортивные права на защитника Джозефа Душака.

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