Дементьев — о Комтуа: все хотят в НХЛ, а у нас уговаривают — пожалуйста, приезжайте

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил подписание контракта московского «Динамо» с канадским форвардом Максом Комтуа.

«Наверное, Комтуа — тот игрок, который должен перезагрузить свою карьеру. По потенциалу он должен быть в КХЛ тем нападающим, который делает разницу и помогает команде выигрывать. К сожалению, в последние годы мы не видели того задора, той результативности, которую ожидали от него все скауты. К нему в Америке было много бытовых вопросов, что он делает в жизни. Но он точно был лидером сборной Канады своего возраста. Не просто так он прошёл через большое количество команд НХЛ.

Ему давали шансы, но он ими не воспользовался или просто у него не пошло. Может ли не пойти также в «Динамо»? Я, в принципе, противник ситуаций, когда хоккеиста упрашивают ехать куда-то. Это не создаёт игроку достаточно моральной силы проявить себя. Хорошо, я приеду, но сколько вы мне заплатите? Это не очень верный подход. На данный момент у нас нет списка игроков, желающих поехать играть в КХЛ. Все хотят в НХЛ. А у нас уговаривают — пожалуйста, приезжайте», — приводит слова Дементьева Legalbet.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 встреч набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа сыграл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.