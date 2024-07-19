«Пользы не принесёт». Александр Мальцев — о возможном приходе Кузнецова в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев оценил возможный приход нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Вырастет ли уровень КХЛ в случае возвращения Кузнецова? Я не знаю, но люди, когда возвращаются на свою родину, пользы не приносят. Потому что всё будет по-другому. Как правило, хоккеист, который возвращается в КХЛ, ничего не показывает. Посмотрим, какая команда его возьмёт. Ему будет сложно найти мотивацию, чтобы играть здесь после НХЛ», — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.