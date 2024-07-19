«Соперничество на льду будет интересное». Овечкин — о матче звёзд НХЛ и КХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о проведении матча российских звёзд НХЛ и КХЛ в Москве.

«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании. Плюс порадуем зрителей хорошим хоккеем. Соперничество на льду будет интересное», — цитирует Овечкина пресс-служба «Матча звёзд».

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ.