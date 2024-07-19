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Новиков: СССР не ограничивался «железным занавесом», это другие страны нас ограничили

Новиков: СССР не ограничивался «железным занавесом», это другие страны нас ограничили
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о введении «железного занавеса» между СССР и западным миром.

«Когда мы говорим, что Советский Союз ограничился от остальных стран «железным занавесом», мы совершаем ошибку. Наоборот, это другие страны ограничили Советский Союз. Мы же его успешно пробивали. Олимпиада в Москве, участие в хоккейных и футбольных соревнованиях всех уровней… Никаких заслонов наша страна никогда не возводила», – сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, сборная России по хоккею пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.

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