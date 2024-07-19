Журналист The Hockey News: Кузнецов и «Каролина» никогда не казались подходящей парой

Журналист The Hockey News Райан Хенкель высказался о расторжении контракта российского нападающего Евгения Кузнецова и «Каролины Харрикейнз».

«Это решение, которое, как сообщается, является обоюдным, полностью освободит и «Каролину», и «Вашингтон» от кэпхита Кузнецова в $ 3,9 млн (для каждой стороны), хотя Евгений и получил подписной бонус в размере $ 2 млн в начале месяца.

Кузнецов и «Каролина» никогда не казались подходящей парой. Россиянин опустился на позицию в четвёртом звене, играя менее 11 минут за матч.

Несмотря на это, Кузнецов подарил «Каролине» свежий взгляд и немало запоминающихся моментов», — написал Хенкель.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.