Стала известна дата проведения гала-матча «Легенд хоккея» в рамках Кубка Овечкина

Гала-матч «Легенды хоккея» пройдёт в финальный день шестого Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области. Встреча пройдёт 10 августа на «Арене-Мытищи».

«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно лишь зарегистрироваться и получить QR-код. Задача — сделать просмотр подобных матчей доступным для всех», — сказано в сообщении.

Кубок Александра Овечкина проводится в Московской области с 2018 года. В этом году турнир пройдёт с 5 по 10 августа, участниками турнира станут сильнейшие представители хоккейных академий России, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут в Красногорске и Мытищах.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.