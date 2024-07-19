Агент: в НХЛ нет лимита на легионеров, но доминируют канадцы, потому что сильнейшие

Известный агент Сергей Паремузов ответил на вопрос, что нужно для развития конкурентной борьбы в КХЛ.

— Чего не хватает для настоящей конкурентной борьбы?

— Открытости, в первую очередь. Другая сторона — система нормального воспроизводства детского и юношеского хоккея. Хотя тут есть определённые подвижки, даже если смотреть результаты драфта НХЛ.

— Открытости к иностранным игрокам?

— Зачем все эти лимиты нужны? Хорошо, что сейчас сделали пять легионеров, потому что мы сейчас поймём, что особо брать-то некого, а наши ребята ничуть не хуже иностранцев. Только если наши генеральные менеджеры не будут зашоренными в этом плане. А если ещё драфт будет, то он рассосёт точки сгущения талантливых игроков. Тогда, может быть, и не нужны нам особо будут иностранцы. Хотя пусть квота будет. В НХЛ нет лимита на легионеров, но доминируют всё равно канадцы, потому что они сильнейшие, — приводит слова Паремузова «РБ Спорт».

Ранее Сергей Паремузов высказался о ежегодном проведении чемпионата мира по хоккею.