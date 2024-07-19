«Интерес к игроку в НХЛ пропал». Дементьев о расторжении контракта Кузнецова и «Каролины»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил выставление российского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью последующего расторжения контракта с «Каролиной Харрикейнз».

«Выставление игрока на безусловный драфт отказов говорит о том, что клуб уже пытался этого игрока поменять, но не нашёл приемлемого решения и возможностей. Пройдя процедуру драфта, клуб имеет право выкупить контракт, тем самым освободить место в платёжной ведомости для подписания других хоккеистов. Одновременно это говорит о том, что интерес к игроку в лиге пропал. Что является тяжёлым фактором для восприятия окружающими, тем более для игрока уровня Евгения Кузнецова», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.