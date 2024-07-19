«Главное, чтобы это сделало его счастливым». Аналитик — о возможном уходе Кузнецова из НХЛ

Аналитик NHL Network Майк Рапп прокомментировал возможный уход российского нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ.

«Значит ли это, что он сделал всё, что мог, в НХЛ? Я не думаю, что можно говорить именно так. У него всегда были возможности. Но это то, что он внутренне считал лучшим решением для себя.

Евгений Кузнецов теперь станет… он всегда был игроком с определённым функционалом. Таким его видели и в «Каролине». Яркий игрок, который может помочь при игре в большинстве. А ещё его медленные буллиты, на которые он делал большую ставку.

Это хорошо для него. Главное, чтобы это сделало его счастливым, чтобы это было тем, в чём он и его семья сейчас нуждаются. Но, думаю, выставление на безусловный драфт отказов не было чем-то, чего мы действительно ожидали прямо сейчас», — заявил Рапп.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.