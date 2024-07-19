В «Торпедо» рассказали о текущей работе по строительству нового ледового дворца

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» рассказала о текущей работе по строительству нового ледового дворца.

Работы по монтажу железобетонных настилов трибун ледового дворца в Нижнем Новгороде выполнены на 80%. Подрядчик возводит стены и перегородки из гипсокартона, прокладывает внутриплощадочные и внутренние инженерные сети. Также завершается монтаж кровли, идут работы по отделке помещений, монтируют водопроводы систем холодоснабжения тренировочных арен.

«Сейчас подрядчик активно работает над монтажом настилов трибун и лестниц. Кроме того, идёт монтаж «пирога» кровли из пароизоляции, утеплителя и ПВХ мембраны. На данный момент на объекте работает 960 человек, задействовано более 20 единиц техники», – заявил руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.