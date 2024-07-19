Издание The Hockey News назвало три лучших и три худших контракта в «Питтсбурге»

Журналистка Келси Шурмач в статье на сайте The Hockey News назвала три лучших и три худших контракта в «Питтсбург Пингвинз».

В тройку лучших соглашений вошли: контракт капитана «пингвинов» Сидни Кросби (остался один год с кэпхитом в $ 8,7 млн), соглашение форварда Майкла Бантинга (осталось два года с кэпхитом в $ 4,5 млн) и контракт защитника Маркуса Петтерссона (остался один год с кэпхитом в $ 4,025 млн).

В список худших контрактов вошли: соглашение защитника Райана Грейвза (осталось пять лет с кэпхитом в $ 4,5 млн), контракт нападающего Рикарда Ракелля (осталось четыре года с кэпхитом в $ 5 млн) и соглашение игрока обороны Эрика Карлссона (осталось три года с кэпхитом в $ 10 млн).

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ — 2024, так как по итогам регулярки занял 10-е место в Восточной конференции с 88 очками.