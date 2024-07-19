Бедард и Макар попали в список лучших спортсменов следующего поколения по версии ESPN

Североамериканское издание ESPN представило список 25 лучших спортсменов следующего поколения.

Среди хоккеистов в данный список попали два канадских игрока — форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард и защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.

«Не то чтобы НХЛ не хватало молодых суперзвёзд, но есть мнение, что Бедард в конечном итоге может стать лицом лиги. Его имя уже обсуждалось на аренах НХЛ за годы до того, как он вышел на драфт. Бедард только что закончил свой дебютный сезон в составе «Чикаго», выиграв «Колдер Трофи», забив 22 гола и набрав 61 очко за 69 игр. Доверие такой ответственности в молодом возрасте — честь, которая достаётся тем, кто, как предполагается, станет краеугольным камнем франшизы. Бедард может стать именно им, а возможно, и чем-то бо́льшим, поскольку «Блэкхоукс» стремятся вернуть себе известность как одна из элитных команд НХЛ.

Макара продолжают сравнивать с Бобби Орром, человеком, которого часто считают величайшим защитником в истории НХЛ. Макар был номинантом на «Норрис Трофи» четыре года подряд и выиграл награду в 2022 году. У него есть Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» с шансом добавить ещё больше наград, поскольку «Колорадо» остаётся в чемпионском окне», — сказано в статье.