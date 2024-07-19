Окпосо не может получить Кубок Стэнли из-за сбоя Microsoft, трофей застрял в Сент-Луисе

Американский нападающий Кайл Окпосо не может провести день с Кубком Стэнли, который он выиграл в составе «Флориды Пантерз», из-за глобального сбоя Microsoft. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что Окпосо планировал провести день с трофеем в Миннесоте. Однако Кубок Стэнли застрял в Сент-Луисе.

«Я раздавлен», — заявил Окпосо. Сейчас организаторы пытаются придумать, как доставить Кубок Стэнли в Миннесоту.

Окпосо перешёл во «Флориду» по ходу прошлого сезона из «Баффало Сэйбрз». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 36-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Финальная серия Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.