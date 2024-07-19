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The Hockey News: в следующем сезоне Василевский вернётся на уровень лучших вратарей мира

The Hockey News: в следующем сезоне Василевский вернётся на уровень лучших вратарей мира
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Журналист Майкл Дероза в статье на портале The Hockey News поделился ожиданиями от игры российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Сезон-2023/2024 был тяжёлым для вратаря-суперзвезды Андрея Василевского. В 52 играх регулярного сезона 29-летний игрок показал статистику 30-20-2, с коэффициентом надёжности 2,90 и 90% отражённых бросков. Хотя он всё ещё был надёжен, он не был близок к своему уровню, когда завоевал «Везину Трофи».

Хотя это был неудачный год для Василевского, он должен вернуться в игру в следующем сезоне. Важно помнить, что игрок перенёс операцию в межсезонье и не возвращался в строй до конца ноября. Естественно, ему пришлось «стряхнуть с себя ржавчину».

Василевский — один из лучших вратарей мира, и в следующем сезоне он должен вернуться на этот уровень», — сказано в статье.

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