Щитов: почему бы Барабанову не остаться в Северной Америке?

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о возможном переходе российского нападающего Александра Барабанова в российскую лигу.

«Если у Барабанова есть возможность и силы, если на него будет спрос в НХЛ, то почему бы не остаться в Северной Америке? Для него было бы неплохо остаться на высочайшем уровне. Но если ему суждено вернуться, то это будет хорошо для нашего хоккея. Барабанов – мощный и взрывной нападающий. Если он перейдёт в «Ак Барс», то он, безусловно, усилит команду», – сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, последние четыре сезона Барабанов провёл в «Сан-Хосе». В последнем из них он набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».