Экс-защитник клубов КХЛ: Барбер ничем не запомнился, обычный игрок выше среднего уровня

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о выступлении нападающего Райли Барбера в «Ак Барсе», а также прокомментировал возможный уход игрока из казанского клуба.

«Возможно, с помощью обмена Барбера казанцы расчищают платёжку под Барабанова. Наверняка у них есть какие-то договорённости. Нам остаётся только запастись терпением и посмотреть, что будет. Всё будет зависеть от того, насколько хорошо сработает агент Райли. Лично мне он ничем не запомнился. Обычный игрок выше среднего уровня», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 (10+13) очка.