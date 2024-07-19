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Роман Ротенберг поделился ожиданиями от «Матча года», выложив фото с Кузнецовым

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от «Матча года», выложив фото с Кузнецовым
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поделился ожиданиями от матча российских звёзд НХЛ и КХЛ, выложив фотографию с нападающим Евгением Кузнецовым, который накануне, 18 июля, покинул «Каролину Харрикейнз».

«Жду не дождусь завтрашнего «Матча года». Не терпится увидеть коллег-тренеров, ребят, с которыми прошли огонь и воду, играли на чемпионатах мира, побеждали на Олимпийских играх. Ждём переполненные трибуны и зрителей у экранов!» — написал Ротенберг.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча – в 15:00 мск.

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