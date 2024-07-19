The Hockey News: если СКА отправит Демидова в МХЛ, «Монреаль» должен вмешаться

Журналистка Карин Хейс в статье на сайте The Hockey News поделилась мнением, когда российский нападающий системы СКА Иван Демидов может присоединиться к «Монреаль Канадиенс», который выбрал хоккеиста на драфте-2024 в первом раунде под общим пятым номером.

«Болельщики «Монреаль Канадиенс» сгорают от нетерпения, представляя момент, когда Иван Демидов отработает свой контракт в России и отправится в Северную Америку. Технически у игрока остался ещё один год по контракту, связывающему его со СКА. Однако в отношениях между Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России произошли некоторые изменения.

Хотя КХЛ продолжит соблюдать контракты между российскими игроками и зарубежными лигами, её команды теперь смогут согласовывать финансовые условия, освобождающие игрока от контрактных обязательств, что позволит ему раньше переехать в Северную Америку.

Другими словами, «Канадиенс» могли бы, вероятно, договориться со СКА о прекращении контракта Демидова сейчас и пригласить его к себе в этом сезоне. Хотя это заманчивая возможность, нет полной уверенности, что «Хабс» попытаются это сделать.

В конце концов, «Канадиенс» могут проявить терпение в отношении российского вингера и позволить ему органично прогрессировать. Однако я вижу одну ситуацию, в которой «Канадиенс» вмешались бы. Если СКА решит отправить Демидова обратно в МХЛ вместо того, чтобы оставить его в КХЛ, я считаю, что канадский клуб должен вмешаться в ситуацию. Демидову больше нечего доказывать в МХЛ, и для того, чтобы развиваться, ему нужно играть против более сильных игроков», — сказано в статье.