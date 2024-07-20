Бобровский назвал причину, по которой в 2019 году перешёл во «Флориду»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о периоде своей адаптации в команде.

«В первые два сезона было тяжело. Были взлёты и падения, но всё не может идти гладко. Мне много задавали вопросов, почему я выбрал «Флориду». Я отвечал, что это клуб, с которым я выиграю Кубок Стэнли. В итоге изначальные трудности меня закалили и помогли подготовиться к этой победе», — сказал Бобровский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

В этом году «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стала финалистом плей-офф НХЛ и на этот раз смогла обыграть «Эдмонтон» за семь матчей в серии.

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