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«Детройт» избежал арбитража, договорившись о новом контракте с нападающим Джо Велено

«Детройт» избежал арбитража, договорившись о новом контракте с нападающим Джо Велено
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«Детройт Ред Уингз» подписал новый контракт с форвардом Джо Велено на два года с кэпхитом $ 2,275 млн. Об этом сообщает Sportsnet. По прошлому однолетнему соглашению зарплата игрока составляла $ 825 тыс.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, стороны избежали арбитражного слушания. В минувшем сезоне Велено в регулярном чемпионате провёл 80 игр, где записал в свой актив 28 (12+16) результативных баллов при показателе полезности «-16».

В прошедшем регулярном сезоне «Детройт» занял девятое место в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Клуб из «города моторов» набрал 91 очко в 82 матчах и по дополнительным показателям уступил место в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз». В последний раз «красные крылья» выходили в плей-офф в сезоне-2015/2016.

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