Окпосо привёз Кубок Стэнли в Миннесоту после задержки из-за глобального сбоя

Американский нападающий Кайл Окпосо после задержки из-за глобального сбоя в информационных системах Microsoft привёз Кубок Стэнли в Миннесоту, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера, 19 июля, произошёл глобальный сбой в работе устройств на операционной системе Windows. Из-за этого изначальный план мероприятий с Кубком Стэнли в Сент-Поле, штат Миннесота, был пересмотрен. Трофей застрял в Сент-Луисе.

Фото: Личный архив хранителя Кубка Стэнли Фила Притчарда

Окпосо перешёл во «Флориду» по ходу прошлого сезона из «Баффало Сэйбрз». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 36-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Финальная серия Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (4-3) развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.