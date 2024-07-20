Российский защитник Илья Любушкин прокомментировал участие в матче звёзд КХЛ и НХЛ

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин высказался об участии в матче российских звёзд КХЛ и НХЛ.

«Сергачёв принимал активное участие в том, чтобы собрать такой состав. Мне он предложил принять участие в матче. Эту игру нельзя назвать просто встречей с друзьями, акцент сделан на благотворительную помощь, потому что собраться с друзьями мы можем в других местах. В первую очередь хочется кому-то помочь. Очень здорово, что есть такая возможность — собраться и порадовать болельщиков, которые придут на этот матч, и принести какую-то пользу», — приводит слова Любушкина ТАСС.

20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча – в 15:00 мск.