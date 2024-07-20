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Матч звёзд НХЛ и КХЛ 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июля, в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдёт благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнётся в 15.00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции — в 14:30 мск.

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ.

В состав судейской бригады, которая будет работать на Матче года звёзд КХЛ и НХЛ, вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, глава департамента судейства Константин Оленин, а также Дмитрий Шишло и Максим Куприянов.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.