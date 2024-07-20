Журналистка THN предположила, сколько очков наберёт Мичков в дебютном сезоне НХЛ

Журналистка Шивон Нолан в статье на сайте The Hockey News предположила, сколько очков наберёт российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в дебютном сезоне НХЛ.

«Как только он освоится, нет никаких сомнений в том, что Мичков будет ослеплять публику. Его владение шайбой и клюшкой, катание и способность создавать искусные моменты в нападении поднимают его игру на высокий уровень.

Он может не сыграть все 82 игры в своём первом сезоне — травмы, ротация, личные проблемы — всё это может сыграть свою роль, — но я уверена, что Мичков наберёт около 50 очков. Он придаст уникальный всплеск энергии нападению «лётчиков» и является тем игроком, который делает товарищей по команде вокруг себя лучше. Если он сможет оказать положительное влияние и на игру в большинстве, фанатам действительно нечего больше просить у своего звёздного игрока.

Хотя его первый сезон в НХЛ, вероятно, не отразит весь спектр способностей Мичкова, он даст некоторое представление о том, почему вокруг него было столько шумихи и почему «Филадельфия» неустанно работала, чтобы заполучить его как можно раньше. Это будет первый шаг, как мы надеемся, в долгой и выдающейся карьере в стане «Флайерз», — сказано в статье.