Пашков: со стороны КХЛ идёт копирование законов НХЛ, это грубейшая ошибка

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о сокращении предсезонной подготовки у клубов КХЛ.

«Июль согласно многолетним традициям нашего хоккея — время кропотливой работы с молодыми хоккеистами. По сути, победы советского хоккея закладывались именно летом, когда формировался функциональный и тактико-технический фундамент игрока, команды, всей школы.

С этой точки зрения меня беспокоит то, что в последнее время происходит в нашем хоккее. Со стороны КХЛ идёт копирование законов НХЛ, совершенно другой лиги с совершенно иной философией и традициями. КХЛ ограничивает время предсезонных сборов, по сути, бьёт по рукам тренерам, диктует им тренировочный процесс. На мой взгляд, это грубейшая ошибка. Вызвана или незнанием, или непрофессионализмом, или вредительством. Правильный ответ подберите сами», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.