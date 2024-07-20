Нападающий Илья Ковальчук оценил переход Евгения Кузнецова в КХЛ

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Напомним, об этом сообщил агент экс-игрока «Вашингтон Кэпиталз» Шуми Бабаев.

«Люди таких масштабов и таланта всегда притягивают к себе внимание. Нашей лиге сейчас это просто необходимо. Я надеюсь, что маркетологи КХЛ займутся тем, что правильно раскрутят таких игроков, чтобы много молодёжи на них приходило и смотрело.

Понятно, что у Кузнецова есть какие‑то вещи, по которым он является не совсем примером для молодых. Но я уверен, что он исправился. И все те ошибки, которые он наделал, уже не повторятся. А на ледовой площадке это один из самых феноменальных игроков, с которыми я выступал в одной команде или против. Да, всем уже понятно, что Кузнецов приедет в КХЛ. Это будет очень круто, огромный плюс. На таких ребят точно будут ходить зрители», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.